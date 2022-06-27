В Калининграде прокомментировали "обрывки информации" из Литвы

Власти Калининграда указали на то, что наличие проблемы с транзитом признано, как минимум, на уровне Еврокомиссии. При этом официальных документов нет. Есть лишь "скудные обрывки информации из Литвы", отметили в правительстве региона.

Калининградские власти подчеркнули, что проблему с транзитом не удастся "замести под ковер". Сроки уже поджимают, и поставщикам нужно планировать логистику доставки грузов в область.

В правительстве региона обратили внимание на то, что чем быстрее будут приняты решения по нормализации транзита, тем быстрее вернется на место традиционная логистика поставок в регион.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что прекращают транзит ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что запрет на транзит грузов через Литву в Калининград не является блокадой.