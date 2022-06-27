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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

27 июня 2022 17:23

Натовские базы под боком у России: детали плана

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал, что киевские власти планировали разместить в Северодонецке и Лисичанске базы НАТО, которые были бы закреплены за разными подразделениями или странами.

Причем, по его словам, из Северодонецка хотели сделать базу НАТО, которая была бы укомплектована дальнобойной артиллерией, самолетами и РСЗО.

Кроме того, сообщил Киселев ТАСС, сразу после завершения полномасштабного наступления на Донбасс Киев планировал предоставить место под базы НАТО в Харьковской и Донецкой областях: в Купянске, Мариуполе и Бердянске.

Он также добавил, что полномасштабное наступление на Донбасс Киев планировал на февраль 2022 года.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский режим и НАТО планировали создать в аэропорту Северодонецка "серьезную базу", которая могла бы использоваться для подготовки нападения на Россию.

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