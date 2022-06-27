Путин проведет переговоры с рядом зарубежных лидеров

У президента России Владимира Путина намечены переговоры с рядом зарубежных лидеров. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

27 июня Путин проведет телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Они проведут обмен мнениями в контексте состоявшегося на прошлой неделе саммита БРИКС.

Также у президента России намечены личные встречи, в их числе переговоры с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Главы государств поговорят о военно-техническом сотрудничестве и миграционной тематике. Юрий Ушаков напомнил, что в этом году Россия и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

29 июня у Владимира Путина запланирована встреча со спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Состоится она в Ашхабаде в рамках участия в Каспийском саммите. Кроме того, российский лидер намерен провести переговоры с президентами Туркменистана, Азербайджана и Ирана.

30 июня Путин встретится с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Они обсудят украинскую проблематику и вопросы, касающиеся зерна и удобрений.

Юрий Ушаков также сообщил, что Путин принял приглашение Видодо на саммит "Группы двадцати". Он состоится с 15 по 16 ноября.