Иностранные компании проталкивают свои лекарства в России

Иностранные фармацевтические компании, проталкивающие в России лекарства собственного производства, делают это за деньги, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Чиханчин рассказал Путину, что зарубежные производители лекарственных препаратов привлекали медработников и руководителей медучреждений в 30 российских регионах для продвижения своей продукции за вознаграждение. В одном случае речь идет о 500 миллионах.

"Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы", – отметил в этой связи президент.

Глава Росфинмониторинга подчеркнул необходимость пресекать такую деятельность в условиях санкций и проинформировал президента о проведении совместной с ФСБ проверки.

В ходе встречи он также сообщил главе государства о расследовании уголовных дел, связанных с оборотом криптовалюты, проблеме деятельности "псевдо-онлайн-платформ", которые убеждают людей брать кредиты для участия в их операциях. Чиханчин рассказал и о том, что некоторые страны пытаются исключить Россию из ФАТФ. Путин отнесся к таким попыткам со скепсисом.

Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил о выявленном случае, когда одно из российских аграрных предприятий, долгое время получавшее господдержку, перевело за рубеж деньги якобы для приобретения технологического оборудования, но фактически купило яхту. Чиханчин выразил мнение, что ее у новых владельцев отберут "завтра же".