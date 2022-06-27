Президент узнал о покупке яхты вместо тепличного хозяйства

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о продолжающейся работе в системе господдержки.

Глава ведомства сообщил, что была, в частности, выявлена ситуация, когда одно из российских аграрных предприятий, долгое время получавшее господдержку, в марте перевело за рубеж деньги под видом приобретения технологического оборудования. "А фактически приобрело яхту", – рассказал Чиханчин.

Сейчас Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок и с ФСБ документирует это событие.

"Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?" – спросил Путин.

"Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же", – ответил Чиханчин.

Трансляцию встречи президента России с главой Росфинмониторинга вели канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".