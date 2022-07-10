Президентская щука: почему сорвалась идея платной рыбалки

Траулеры – и технологичные, и одновременно экологичные. "Вы на крючки ловите рыбу?" – спрашивает президент. "Да. Видно сразу слова профессионала. Да, на крючки, конечно. В сутки это 45 тысяч крючков обработки", – отвечает капитан судна "Гандвик-1" Павел Шульгин.

Для российских рыбаков Путин, конечно, давно свой человек. Первые такие фото и видеокадры – начала нулевых. Те, кто в рыбалке, понимают, обращали, конечно, внимание, что Путин крутит катушку спиннинга левой рукой, как и полагается. Не раз и не два бывали и политические рыбалки – с Бушем на ранчо Буша-старшего, с Берлускони, с Шираком. В такой спокойной обстановке всегда можно поговорить, что называется, по душам. Дикие места Тувы, и в одной лодке с Путиным князь Монако. Но каждая такая поездка – это еще и глубокое погружение в тему, которая потом со знанием дела обсуждалась на больших совещаниях.

По-прежнему продаем сырье, причем достаточно дешево. И потом переплачиваем, покупая импортную морепродукцию. А на нее, и мы с вами это хорошо знаем, есть высокий спрос у наших российских потребителей.

Где российская рыба в магазинах или почему она такая дорогая?

И, чтобы было понятно, что жулики, которые там сидят и взятки выколачивают и выколачивают мзду, надо прекратить их существование как класса. Что, невозможно это что ли сделать? Возможно!

Жесткие разговоры по поводу поддержки российской рыбной отрасли.

Сегодня уже совершенно другая ситуация с субсидиями. Секундочку… Попейте водички, правильно… Постановление вышло в феврале 2009 года, а путина – в ноябре, и чего – не могли разобраться с февраля до ноября?

Да, на других рыбалках улов был поменьше, зато удалось увидеть, что уж точно никто ничего и нигде не подсаживал. Камера документировала каждый этап подводной рыбалки. Да, это особые, дикие места в Сибири, где рыбы пруд пруди. Подводный костюм у президента был со специальной расцветкой. Так что в воде нужно было в прямом смысле слова зависнуть, выждать, прицелиться.

У Путина именно Сибирь явно любимое место для рыбалки. И у каждого российского рыбака есть свои потаенные уголки. Так что размышления некоторых чиновников несколько лет назад о введении чуть ли не повсеместной платной рыбалки были быстро пресечены.

Традиционные места лова нужно оставить в покое, в конце концов. Дать людям спокойно рыбачить там, где они хотят.

Тема рыбного комплекса Путину явно очень интересна. В завершении церемонии подъема флагов на новых траулерах он уже собрался было уходить, но остановился, услышав гудок кораблей. И Путин помахал им в ответ.

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