Путин объяснил, откуда берутся страшилки о России

В Петербурге уже белые ночи. И у нас это не астрономическое явление северных широт, как везде в мире. Ну, подумаешь день длиннее, потом будет короче. Для России не так, как в других странах на той же параллели, белые ночи – это культовый образ нашего восприятия мира. Это когда все острее, откровеннее, чище и ближе к вечности. Нам удивительно, но ничего подобного в культуре народов и городов на параллели Петербурга нет. Нет ни в Хельсинки (Финляндия), ни в Осло (Норвегия). И это богатство восприятия – наша особость, которой русские щедро готовы делиться.

Главное событие недели – Петербургский международный экономический форум. Ведь не случайно, что по традиции он приурочен именно к белым ночам в канун праздника выпускников "Алые паруса". Ведь еще и так Россия призывает всех увидеть то, что нами уже четко просматривается.

Конечно же, нынешний форум по настроению отличался от предыдущих. Спецоперация на Украине обострила повестку, отношения с Западом стали честнее – в том смысле, что уже без недомолвок и двусмысленностей. Все обнажилось, словно в белую ночь. Совершенно ясной и перед нами самими предстала задача. "Чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы — сильные люди и можем справиться с любым вызовом, как наши предки, решим любую задачу – об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны", – заявил Владимир Путин.

Форум не просто масштабная деловая площадка, это еще и фактор глобальной политики. России на фоне санкционного давления удалось продемонстрировать устойчивость своей экономики. Прогнозы скептиков не сбылись. И это – явный признак того, что эпоха, когда Запад доминировал в мировых делах, остается в прошлом.

Десятки государств, в том числе мощнейшие экономики Индия и Китай. Представлены африканские страны. Эмираты. Латинская Америка. Специальный гость – Египет. Павильоны и стенды разбросаны по залам. Все говорит о том, что Россия, несмотря на санкции, по-прежнему вызывает огромный интерес инвесторов со всего мира. Тем более на фоне того, как Запад растаптывает свои же принципы. Даже неприкосновенность собственности, по сути, отменена. Подорвано доверие к ведущим мировым валютам. Однополярный мир оказался дорогой в никуда.

"Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, допущенных к ней государств. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идет в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, определенно не устойчив. Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер", – заявил Владимир Путин.

К санкциям не присоединились страны, где живут 80% населения, в том числе лидеры экономического роста планеты.

"Мы готовы с Россией открывать перспективы развития и пользоваться возможностями роста, чтобы внести достойный вклад в углубление глобального сотрудничества и формирования единой судьбы человечества", – заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Гостей форума по видеосвязи приветствует и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси: "Египет гордится исторической дружбой с Россией и развитием отношений в разных секторах экономики. Последние годы наши страны поучастловали в крупных проектах и вместе добивались успеха".

Президент Казахстана Токаев лично прилетел в Санкт-Петербург. "Сама география и история предполагают то, что мы должны быть вместе и работать в очень специфических условиях", – сказал он.

Но признать необратимость изменений у западных политиков не хватает сил. В итоге новое стратегическое оружие Запада – культура отмены. И все это – от собственного бессилия. Ведь разрушить экономику России не удалось.

"Если они исключительные, значит, все остальные второй сорт. Отсюда неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще вначале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги", – отметил Владимир Путин.

Российская экономика адаптируется к новым условиям. А вот Европа и США, наоборот, оказались под ударом из-за своих же шагов.

"По оценкам экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Вот я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций. А инфляция выросла у них до 20%. Самая высокая за последние 40 лет инфляция", – сказал Владимир Путин.

Продолжением бездумной экономической политики Запада становится политический кризис. Демократические институты формально существуют, однако люди, которые побеждают на выборах, давно оторваны от национальных интересов государств.

"Иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к власти, это все похоже на ширму, потому что друг друга у власти меняют похожие, как близнецы, политические партии. Однако сама суть от этого не меняется. Реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются все дальше на задворки, на периферию. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит", – подчеркнул Путин.

При этом нести ответственность за собственные решения западные элиты не хотят. Вину пытаются переложить на Россию, связывая экономические проблемы, которые накапливались давно, со спецоперацией по защите Донбасса. А Байден пошел дальше, связывая инфляцию непосредственно с именем презедента России.

"В последнее время все чаще слышу про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я все время, когда вижу это, думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что происходит. Россия и наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Для них начало нашей операции на Донбассе – это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчеты на других, в данном случае на Россию", – заявил глава государства.

Восемь лет блок НАТО превращал Украину в антироссийский плацдарм, закрывая глаза на действия Киева в отношении Донбасса. Но для России безопасность, будущее Донецка и Луганска – вопрос принципиальный.

На форуме свой павильон и у Донбасса. И надпись "Мы вместе!" говорит сама за себя. Прямо здесь можно оказать помощь мирному населению. Выбрать продуктовый, детский или медицинский набор. И конкретный город, район в ДНР или ЛНР. Народным республикам сейчас нужна поддержка, но одновременно они выстраивают и полноформатное сотрудничество с российскими регионами.

Работы предстоит немало. И прежде всего строительство жилья, восстановление социальной сферы.

"Тульская область уже в ближайшее время начинает работать по восстановлению Левобережнего района города Мариуполя. Мы прекрасно понимаем, какие силы и средства нужны", – сказал Алексей Дюмин, губернатор Тюльской области.

"Уже сейчас есть понимание, что над Мариуполем берут шефство Санкт-Петербург, Тульская область, еще определенную часть возьмет на себя Московская область. Для нас важна синхронизация по всем направлениям. Это, конечно же, и образование. Мы на территории ДНР давно уже перешли на российские стандарты, наши вузы аккредитованы, и наши выпускники получают дипломы российского образца", – отметил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы начинаем с ознакомительных модулей для педагогов, завучей школ. Они приедут в "Сириус", познакомятся с тем, что у нас сделано, и мы с сентября запустим комплексную программу длиной в 3-5 лет по сопровождению образовательного процесса как в ЛНР и ДНР, так и тех ребят, которые переехали и учатся сейчас в российских школах. Мы неоднократно встречались с педагогами, которые тоже переехали или работают сейчас с ними", – рассказала председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

Разговор заходит и о судьбе освобожденных территорий Украины.

- Без Украины невозможно сейчас, наверное, ни одно обсуждение. Вы знаете, чего боится большинство людей в нашей стране сейчас? Это то же самое, чего боятся люди на освобожденных территориях. Люди боятся, что мы бросим и уйдем. Мы не уйдем?

- Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых наши ребята там сегодня воюют, получают ранения и гибнут. По-другому невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать этих людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее, и мы будем с уважением относиться к любому их выбору, – заверил президент.

Владимир Путин снова возвращается к событиям на Майдане, которые сейчас Запад старается не вспоминать: "Мне позвонил президент Обама: давай сделаем так, чтобы все там успокоилось. Через день совершили госпереворот. Когда спрашиваешь, зачем, ведь и так оппозиция пришла бы к власти демократическим способом. Идите на выборы и побеждайте. Нет. Зачем-то надо было совершить госпереворот. Причем кровавый. С этого все началось. Сейчас говорят: давайте об этом не будем вспоминать. Нет! Будем помнить это всегда, потому что в этом причина. И причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту".

И сейчас Запад снова пытается навязать другим свои правила игры, основанные на двойных стандартах.

"Когда то же Косово отделялось, под давлением западных стран Международный суд ООН принял решение, что в соответствии с Уставом ООН, когда какая-то территория отделяется от государства, спрашивать разрешения на этот счет у центральных властей не нужно. Это решение Международного суда ООН. Применительно к Косово. Оно имеет общий характер. Это прецедент – хорошо. Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости. В этой связи мы имели право их признать? Конечно имели! Мы это и сделали. Заключили с ними договор о взаимопомощи. И в соответствии с этим договором, а также со статьей 151 Устава ООН оказываем им военную помощь. Имели право? Имели! в полном соответствии с Уставом ООН. Нравится это кому-то или не нравится. Сами это сделали. Создали прецедент. Поэтому наши действия абсолютно являются легитимными. А начало военных действий в том же Ираке таким не является", – подчеркнул Путин.

Но при этом, когда Россия защищает свои интересы, ей тут же приклеивают ярлыки, выставляя агрессором. А мир пугают ядерной войной.

"Риторика подобного рода откуда берется? Из их собственных высказываний. То один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой. Причем на очень высоком уровне. Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это и говорят: "А вот Россия угрожает". Ничему мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета. Это очевидные вещи", – напомнил Путин.

Россия намерена оставаться открытой страной, но будет последовательно защищать национальные интересы.

Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. И залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительство и укрепление сильной, суверенной державы. России", – заявил Путин.

И, как показал форум, у России достаточно ресурсов, чтобы уверенно смотреть в будущее.