Путин рассказал, как сменилась эпоха

Идеология стран "золотого миллиарда", которые достигли своего господства за счет грабежа других народов, себя исчерпала, в новом мире обеспечить свое будущее смогут только по-настоящему суверенные государства. Об этом Владимир Путин говорил с участниками форума "Сильные идеи для нового времени", который организовало Агентство стратегических инициатив. Именно эти люди стали авторами прорывных проектов, которые будут двигать страну вперед и уже востребованы миллионами россиян.

В зале – молодежь, предприниматели, главы регионов, крупных банков и компаний. Разговор не просто о развитии страны – фактически именно сейчас решается, по какому пути пойдет развитие всей планеты.

"Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Ну, почему вот этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности, делить народы на первый и второй сорта, а потом это является расистской и неоколониальной политикой по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание. Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", – заявил Владимир Путин.

Наиболее успешные страны западной цивилизации на протяжении многих лет росли за счет колонизации огромных регионов планеты.

"Конечно, этот золотой миллиард не случайно стал золотым. В значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. Ну, как же, так и было. Индию вон сколько грабили. Поэтому и сегодня элиты этого золотого миллиарда панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития. Западные и так называемые наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", – уверен Путин.

Эпоха сменилась, но ЕС и США опираются на старые методы. В то время, когда Запад пытается давить санкциями, для страны крайне важны собственные технологии. И они есть. Стартапы, малый бизнес представляют свои решения. Главное, чтобы теперь многочисленные проекты успешно развивались.

Для развития страны важен не только технологический рывок, но и развитие гражданского общества, и знание истории. Огромную роль играют поисковые отряды. Их труд и личные впечатления позволяют прочувствовать значимость Победы.

"Все гениальное просто. Вот ребята приходят в школы, рассказывают на примерах своих же земляков об истории края, об примерах героизма – это же гораздо интереснее, это гораздо эффективнее, чем просто сидеть за школьной партой и мусолить какой-то учебник. Нельзя, это абсолютно недопустимо – только почивать на лаврах и только смотреть в прошлое и радоваться тому, что сделано было нашими предшественниками, нашими отцами, дедами, бабушками и ток далее. Нет, безусловно, опираясь вот на все это богатство, опираясь на этот колоссальный опыт, надо смотреть вперед, двигаться только вперед", – подчеркнул глава государства.

Среди проектов и игрушечный автомобиль-беспилотник, и роботы, которые используются на уроках информатики. У разработки может быть большое будущее, но необходимы инвестиции. По оценкам производителя, это порядка 9 миллиардов рублей. Но и рынок есть, тем более когда западные гиганты потянулись на выход.

"В этом случае хочется сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот то, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться. Потому что все время сидеть на иностранных технологиях – это погружаться в зависимость. В эту унизительную зависимость. Да, что такое 9 миллиардов?! Вот у Игоря Ивановича активы банка – 4 триллиона, 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? Ну о чем мы говорим", – сказал Владимир Путин.

Сформирована даже программа по вовлечению детей в научное творчество. Подготовка будущих инженеров начинается с мобильного телефона. Инженеры крайне востребованы в энергетике. Сфера, где на мировом рынке разворачивается нечестная конкуренция. В работе трубопровода "Северный поток-1" используются агрегаты компании Siemens. Одну из турбин немецкий гигант отправил на ремонт в Канаду, где техника застряла.

"Я вам скажу, почему Канада так сделала. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует освоить европейский рынок. В основе этого решения не политика и даже не наша спецоперация. Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок. Потому что планируют развивать газодобычу у себя. Вот и все. И эта конкуренция на каждом шагу. Сейчас говорят, что вернут эту машину. Но в каком качестве? Какие там технические параметры после этого ремонта? Может, возьмут там и в какой-то момент и отключат. И все! И встанет "Северный поток-1", – отметил Путин.

Новые технологии востребованы в телемедицине. Говоря об этой бурно растущей сфере, Путин касается и своего вчерашнего визита в Иран: "Вчера в Тегеране было очень жарко – плюс 38, а кондиционер там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения, безусловно, телемедицина будет развиваться. Это та сфера деятельности, в которой нельзя навредить. Чтобы не было, знаете, как в известной истории: "Доктор вы вырвали у меня здоровый зуб!" "Ничего, доберемся и до больного!". Так не должно быть ни в коем случае.

Развитие технологий напрямую связано с поддержкой и вниманием предпринимателей. Далеко не всегда речь идет о мгновенном заработке. Но бизнес – это не только прибыль, это и репутация, и ответственность за будущее страны.

Разговор – о развитии экологического туризма. Экология в последние годы стала темой для массовых спекуляций. Сейчас – очередная волна.

"Позавчера мне показали картинку, которая в СМИ в Европе распространяется. Человек изображен, и внизу подпись: хочешь рассердить Путина, мой только эти 4 места. И показано: здесь, здесь, здесь и здесь. Ну, что это такое? Совсем с ума посходили! Экономьте воду, электроэнергию. Ну, бред какой-то просто. Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать. Ищут виноватых", – сказал Путин.

Одно из предложений – создать цифровую платформу, благодаря которой предприниматели могут получить доступ к свободным производственным мощностям. Проект уже существует. Нужны вложения.

Глава РЖД на форуме внимательно изучает отечественные разработки. В компании уже прорабатывают вопросы эксплуатации нового российского скоростного поезда, который будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом – на порядок быстрее "Сапсана".

Уже в конце встречи слово берет производитель традиционного русского напитка иван-чая. Производитель напитка предложил главе государства сфотографироваться. В программе такого пункта не было, но Путин согласился и лично подошел к участникам встречи.