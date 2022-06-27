Саммит G7: много усилий и мало пользы

Москва будет продавать золото тем странам, где более комфортные и более законные экономические режимы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы "семерки" ввести запрет на импорт наших драгметаллов. А на прозвучавшие на саммите в Германии угрозы отрезать Россию от мировых рынков в Кремле подчеркнули, что "страны Запада рано или поздно должны опомниться, особенно когда поймут, что санкции бьют по ним. И тогда они будут более конструктивно подходить к диалогу с нами". Во сколько обходится Берлину саммит и почему европейские СМИ скептически оценивают его итоги?

Известно, что президент США временами как будто теряется в пространстве и времени, но в замке Эльмао ему даже шпаргалки не нужны – рядом заботливые коллеги, которые подскажут, когда и куда повернуться.

"Джо, ты не мог бы немного повернуться?" Это для фотографов, но, справедливости ради, Байден сидел к ним спиной, что-то читал, и заподозрить его в приступе спутанности могут только самые непримиримые его критики. Да и любые коллизии с Байденом – просто невинные чудачества в сравнении с тем, что выдает британский премьер Джонсон. Накануне в компании Урсулы фон дер Ляйен предлагал всем раздеться, чтобы продемонстрировать Путину мускулинность. Так, должно быть, после третьей пинты шутят в лондонских пабах, а сегодня названный казак Чуприна подучил канадского премьера Трюдо декламировать бандеровский лозунг.

Конечно, это совместный стендап был не просто так. Ждали прямого включения Зеленского из Киева. И дождались, правда, не попятно, стоило ли ради этого собираться в Эльмао. Зеленский хочет, чтобы война закончилась к зиме, а для этого – деньги, оружие и больше санкций против России. Они каждый день об этом говорят, а новости приходят не из баварской деревни, а из Атланты – телекомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме первой сообщила о планах поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности, очевидно, с американским военнослужащими впридачу.

Не сказать, чтобы и саммит совсем уж не генерировал идей, но они какие-то странные: например, эмбарго на импорт русского золота – Москва таким образом должна потерять около 19 миллиардов долларов ежегодных поступлений, однако сомнительно, что в текущей ситуации американская валюта – это более надежный инструмент государственных сбережений, чем драгоценные металлы. Или закупки российской нефти по цене значительно ниже рыночной – так Россия найдет, уже нашла, других покупателей. И, наконец, они планируют потратить 600 миллиардов долларов на создание альтернативы китайскому логистическому проекту "Нового шелкового пути", который связывает Европу с Азией, – парадоксальная инициатива, если вспомнить, что Китай – основной торговый партнер Европы на Востоке.

Много непонятного, зато несложно догадаться, зачем канцлер Шольц отвел в сторонку премьера Трюдо, – наверняка, уговаривал вернуть "Газпрому" отремонтированную турбину, которая арестована в Монреале в соответствии с законом о санкциях. Двойственность ситуации немецкими властями ощущается днаиболее остро.

"Это, я думаю, хороший сигнал о том, что мы принимаем жесткие решения, о том что мы осторожны, что мы будем помогать Украине настолько, насколько это возможно, но мы также избегаем того, чтобы между Россией и НАТО возник большой конфликт", – заявил Шольц.

Тем не менее Альянс готовится. Сразу после Эльмао будет Мадрид – саммит НАТО. Столтенберг, по-видимому, успел излечиться от опоясывающего лишая и сейчас активно готовит документы или – правильнее – даже новую доктрину. "Надеюсь, станет ясно, что союзники расценивают Россию как самую существенную и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые в документе будут упомянут Китай и те проблемы, которые Пекин представляет для нашей безопасности, интересов и ценностей. Мы обсудим вопрос усиления наших боевых групп на восточных рубежах Альянса", – отметил он.

НАТО пока не позиционирует себя как организацию планетарного масштаба, хотя разговоры на этот счет идут активно. В отличие от Альянса "семерка" заявляет о себе как клубе ведущих стран мира и при этом не выдвигает никаких позитивных глобальных инициатив. Еврокомисссия и канцлер Германии не видят смысла байкотировать ноябрьский саммит "большой двадцатки", где будет президент России, и закрывать себе окно диалога с миром – расширенный формат может оказаться более эффективным – такое впечатление от результатов Эльмао, видимо, складывается и у западных журналистов.

- Многие граждане задаются вопросом, когда смотрят на все это, зачем это все? Услышали ли вы сегодня хоть что-то, чего вы не могли бы узнать, если бы провели переговоры по видеосвязи?

- Разумеется. После ковида и всех этих бесконечных видеоконференций есть колоссальная разница с личной встречей. Мы интенсивно проработали целый день и обсудили все мировые проблемы, – отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Вы прибыли к нам прямо с вечернего рабочего ужина. Многие говорят, что это важнейшее событие всего саммита. Там вам подавали филе теленка, приготовленное на травах, что тоже очень хорошо. И чем в итоге все закончилось? Есть какой-то прорыв? Есть какой-то конкретный результат?

– Очень важно, что мы сверили свои позиции по важным проблемам. В первую очередь, конечно же, в том, что касается вопроса дальнейшей поддержки Украины. Мы обсудили широкий круг тем.

"Много усилий и мало пользы", – заключает немецкое телевидение. Нынешняя встреча "семерки" обошлась бюджету в 166 миллионов евро, что на 30 миллионов больше саммита семилетней давности, который также прошел в Эльмао. Вместе с газом, электричеством и продуктами подорожали и саммиты.

Кстати, в перечень всего, что теперь более чувствительно бьет по карману, можно включить и Украину. Статистика тут такая: в период с 2014 года по 2021-й включительно Украина получила 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов. В этом году ей выделят почти 30 миллиардов – при понимании того, что она вряд ли сможет обслуживать этот долг.