Саммит G7 продемонстрировал единство, которого нет

Страны "семерки" будут следить, чтобы санкции не мешали поставкам сельхозпродукции, в том числе из России. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита G7 в Германии. То есть фактически Запад признал, что без РФ на глобальном рынке никак не обойтись. Так же, как не заставить Москву продавать нефть и газ по фиксированным низким ценам, о чем так мечтает сейчас Европа на фоне повышения цен на электричество и бензин. В немецком Эльмау США и ЕС так и не удалось продемонстрировать свое единство.

История о том, как Макрон одним звонком спас для журналистов саммит. В самый последний момент из-за пафоса и показухи, из-за объятий и улыбок вдруг вынырнула суть происходившего все эти три дня в Эльмау. Но для начала, все-таки официальная версия.

"Мы провели три интенсивных и очень конструктивных дня. Это был важный саммит в особенное время. Встреча проявила нашу сплоченность и нашу решимость дать отпор российской агрессии. Страны "семерки" стоят на стороне Украины. Мы поддерживаем страну и предлагаем ей перспективы на будущее. Ясно, что пути назад быть не может. Ясно, что нас ждут времена неопределенности", – подвел итоги саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц.

28-страничное коммюнике, выпущенное по итогам саммита, как и отдельное заявление "семерки" по Украине, это набор пропагандистских штампов и угроз вперемешку с криками о помощи к остальному миру, хотя, даже по их мнению, довольно бессмысленными.

"Мы представляем меньшинство в мире, хотя и достаточно могущественное. Это самые богатые страны, основополагающие, но меньшинство с точки зрения населения и общественного мнения", – признал премьер-министр Италии Марио Драги.

Текст итогового документа выглядит парадоксально: они, например, апеллируют к Китаю, чтобы Пекин оказал давление на Москву, и тут же обвиняют КНР чуть ли не во всех мыслимых грехах: от нарушения морского права до нерыночных методов регулирования экономики.

В общем, тот, кто потрудился прочитать коммюнике, бессмысленно потратил полчаса жизни. Могло даже показаться, что главный результат саммита заключается в том, что Джонсон и Трюдо выяснили, у кого больше самолет. Ни у кого. Опять разочарование.

– Я видел канадский "борт номер один". Большой самолет, – говорит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. – Не такой большой как твой, – вступает в полемику премьер Канады Джастин Трюдо. – Нет! Наш самолет очень скромный, – замечает Джонсон. – Да, ну, у нас у обоих очень маленькие самолеты, – соглашается Трюдо. – Очень скромные, – подтверждает британский премьер.

Эти двое вообще взяли на себя функцию заполнять паузы в пустоте, потому что все эти три дня прессу держали на "голодном пайке", подкармливая словами, которые даже бессмысленно цитировать. Конкретики практически ноль.

Украине в этом году обещаны 27 миллиардов долларов на поддержание социальной сферы и бюджетников, а дальше какие-то невнятные угрозы. Например, эмбарго на российское золото или отключение России от глобальной торговли. А это вообще то, чем они занимаются последние восемь лет. В заголовок взять нечего. И напротив, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС, Кипр не поддержал идею о запрете на транспортировку российской нефти – так звучат новости.

А то, что происходило в Эльмау, даже у западных коллег вызвало вопросы: "А зачем собирались?" Этим стремлением продемонстрировать свое единство они только хуже сделали – подозрения в том, что его нет, наоборот, усилились.

– Все приехали на саммит в Германию действительно слыша много об усталости от Украины, о беспокойстве других стран мира. И что действительно поразило меня в последние пару дней, так это удивительная последовательность нашей решимости и неизменное единство "Большой семерки", которое было, – рассказывает Борис Джонсон. – Правда? В кулуарах не было разногласий? – интересуется журналист. – Безусловно. Это проявилось в разговорах в последние пару дней.

Так бы "семерке" и удалось сохранить свою тайну, но случился упомянутый эпизод с Макроном. Он подошел к Байдену, когда тот общался с помощником по нацбезопасности Салливаном. И выяснилось, что все три дня они пытались понять, как жить дальше без России, и не смогли.

"Джо! Господин президент! Извините. Простите, что прервал вас. Я провел разговор с главой Эмиратов бен Заидом об увеличении добычи. Он сказал мне две вещи. Первое: я на максимуме, я полностью выполняю свои обязательства. И второе: он сказал мне, что саудиты могут немного увеличить, до 150 тысяч или немного больше. И у них нет больших возможностей в ближайшие шесть месяцев. И последнее – это баланс, то что вы делаете с российской нефтью", – заявил Эммануэль Макрон.

На видео не слышно, но New York Post сообщает, что советник Байдена Салливан заметил в этот момент: "Осторожнее! Может быть, нам зайти внутрь? Тут камеры".

Хотя, что хотел донести Макрон до Байдена, понятно: на рынке нет замены российской нефти. Но услышал ли это Байден? Ключевое разногласие между ними как раз и заключается в том, что президент Франции, а вместе с ним и канцлер Шольц, и итальянский премьер Драги не хотят гробить свои экономики в войне на истощение с Россией, а президент США почему-то до сих пор считает, что его страну это не касается, и не прочь за этим понаблюдать.

Если они вдруг о чем-то не договорили, то у них есть еще два дня в Мадриде, хотя, конечно, организовать там тет-а-тет значительно сложнее – слишком большая компания. Хотя задача, в общем, та же – продемонстрировать единство, которого нет.