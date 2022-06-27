"Семерка" продолжит помогать Украине и вредить России

Страны G7 продолжат оказывать военную поддержку Украине и снабжать ее разведывательной информацией в свете военной спецоперации России. Они также продолжат координировать действия по оказанию Киеву материальной, логистической и экономической поддержки для наращивания ВСУ.

"Мы полны решимости помочь Украине отстоять свой суверенитет и территориальную целостность, защитить себя и выбрать свое будущее", – говорится в совместном заявлении лидеров Группы семи, принятом на саммите в баварском замке Эльмау 27 июня. Выдержки из документа приводит ТАСС.

Страны "семерки" также готовы расширять сотрудничество с Украиной по вопросу обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности. В заявлении говорится о продолжении поддержки страны в защите ее сетей от киберинцидентов, углублении сотрудничества в области энергетической безопасности, сохранности и безопасности ядерных материалов и объектов, в вопросах защиты окружающей среды и водопользования. G7, кроме того, будет помогать Украине увеличивать ее экспортный потенциал, в том числе путем снятия пошлин.

Россию лидеры Группы семи призвали гарантировать свободный проход судов с сельхозпродукцией из украинских портов. Лидеры G7 заявили и о том, что изучат варианты оказания Киеву гуманитарной помощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных активов РФ.

Москву же "семерка" пообещала отрезать от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в частности от золота. Также G7 намерена и далее ограничивать доступ России к своим ключевым технологиям и услугам, особенно связанным с оборонной промышленностью. Лидеры стран "семерки" будут продолжать вводить адресные санкции против РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сторонников Украины по всему миру продолжать оказывать ей помощь в различных сферах.

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Саммит "семерки" проходит 26-28 июня.