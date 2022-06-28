МИД Великобритании против мирных переговоров между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась за отказ Украина от мирных переговоров с Россией, если это приведет к территориальным уступкам со стороны Киева.

В интервью газете Die Welt Трасс призвала западные страны помогать Украине чем только можно.

"Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны", – считает глава МИД Соединенного королевства.

Не стоит побуждать Владимира Зеленского к скорейшим мирным переговорам, сказала Трасс.

Министр назвала очень важным увеличение постоянного присутствия НАТО в регионе.