Франция отказалась признать Россию страной-спонсором терроризма, не поддержав таким образом призыв Владимира Зеленского, с которым тот ранее обратился к США и международному сообществу.

Как заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7, Франция не следует этой методике. Он разъяснил, что, если речь идет о военных преступлениях, вердикт должен выносить суд.

По словам Макрона, на Украину отправились французские следователи. Они совместно с коллегами из других стран проведут расследование предполагаемых военных преступлений, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот призыв Зеленского напомнил, что российские следователи во взаимодействии со следственными органами ДНР и ЛНР занимаются сбором доказательств проявлений терроризма и геноцида в республиках Донбасса со стороны украинских властей.