В Тюмени на 75 году жизни скончался председатель облдумы Сергей Корепанов

В Тюмени в возрасте 75 лет скончался председатель регионального парламента Сергей Корепанов. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы.

"Сегодня, 28 июня, скоропостижно ушел из жизни председатель Тюменской областной думы Сергей Евгеньевич Корепанов – известный политик, мудрый, авторитетный руководитель, честный и порядочный человек​​​", — говорится в сообщении.

Как сообщает 72.RU со ссылкой на собственные источники, политика увезли в лечебное учреждение прямо из думы. Его положили в реанимацию с проблемами сердца. Реанимационные мероприятия проводились около 30 минут. К сожалению, спасти жизнь не удалось. Политик скончался.

Органы законодательной власти области Корепанов возглавлял на протяжении 24 лет. Пост председателя региональной думы он занимал с 1998 года.