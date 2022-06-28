Ушаков ответил шуткой на слова Драги о Путине

В вопросе о формате участия Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии в России исходят из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал журналистам заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в его стране.

Ушаков удивлен тому, что Драги сделал такое заявление, передает РИА Новости. Возможно, премьер просто забыл, что Италия была предыдущей страной-председателем G20.

"По инерции, наверно", – пошутил Ушаков.

Накануне Юрий Ушаков сообщил: в Кремле получили приглашение президента Индонезии Джоко Видодо на саммит G20. Мероприятие должно пройти на Бали 15-16 ноября этого года. "Надеюсь, что пандемия позволит провести его в очном формате", – добавил помощник российского президента.