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28 июня 2022 17:36

Ушаков ответил шуткой на слова Драги о Путине


Global Look Press

В вопросе о формате участия Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии в России исходят из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал журналистам заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в его стране.

Ушаков удивлен тому, что Драги сделал такое заявление, передает РИА Новости. Возможно, премьер просто забыл, что Италия была предыдущей страной-председателем G20.

"По инерции, наверно", – пошутил Ушаков.

Накануне Юрий Ушаков сообщил: в Кремле получили приглашение президента Индонезии Джоко Видодо на саммит G20. Мероприятие должно пройти на Бали 15-16 ноября этого года. "Надеюсь, что пандемия позволит провести его в очном формате", – добавил помощник российского президента.

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общество политика Владимир Путин Марио Драги Юрий Ушаков G20/Большая двадцатка новости

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