Расширение БРИКС: быстрых решений ждать не стоит

Возможное дальнейшее расширение БРИКС — непростой процесс, потому ожидать быстрых решений по данному вопросу не стоит. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Переходить к подбору кандидатов, отметил государственный деятель, можно будет только достигнув понимания относительно базовых параметров расширения. Данный процесс, по словам Рябкова, непростой и деликатный. На данный момент раскрывать детали и комментировать тему потенциальных кандидатов в БРИКС было бы преждевременно.

Сергей Рябков обратил внимание на то, что заинтересованность в подключении к работе политического объединения на разных этапах обозначил целый ряд стран. В МИД России, в свою очередь, смотрят положительно на перспективу расширения БРИКС.

Ранее стало известно, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в политическое объединение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что решение по присоединению государств будет приниматься консенсусом.