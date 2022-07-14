БРИКС не собирается заменять собой G20

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, возможно ли, что БРИКС при расширении станет альтернативой G20.

Пресс-секретарь президента России сказал, что это невозможно.

Песков отметил, что БРИКС – это важный механизм координации, взаимодействия и сотрудничества, а Большая двадцатка – совсем другое, более широкое объединение.

По его словам, "они не взаимозаменяющие, а, скорее, взаимодополняющие", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС (куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Кроме того, как сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, Турция, Египет и Саудовская Аравия также планируют подачу заявок на участие в этом объединении.