МИД: Россия не считает нужным создание альтернативы G7

Замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе сессии ПМЭФ заявил, что создание альтернативных G7 форматов в рамках стран Большой Евразии не является необходимым, существует G20, и этого вполне достаточно.

Отвечая на вопрос о том, можно ли было бы предложить альтернативу G7 в рамках государств Большой Евразии, Панкин отметил, что существует саммит G20, перекрывающий G7, этого вполне достаточно, поскольку с задачами он вполне справляется.

"В G20, если вы заметили, половина западных, половина незападных стран. Ровно 10 таких, 10 сяких – perfect balance", – сказал он.

XXV Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема этого года: "Новый мир – новые возможности".