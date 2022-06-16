Тема:

ПМЭФ-2022 44 минуты назад

16 июня 2022 11:47

МИД РФ: легально исключить Россию из ВТО нельзя


Getty Images

Возможность выхода из состава Всемирной торговой организации (ВТО) Россия не рассматривает, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Выступая на ПМЭФ, он отметил, что исключить Россию из ВТО легально невозможно.

По словам дипломата, вступление Росси в ВТО – осознанный шаг, при котором учитывались выгоды от статуса члена ВТО.

"Легально, процедурно нет. В нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным", – сказал Панкин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим"Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.

экономика дипломат МИД России ПМЭФ/Петербургский международный экономический форум ВТО/Всемирная торговая организация новости

Ранее по теме