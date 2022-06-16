МИД РФ: легально исключить Россию из ВТО нельзя

Возможность выхода из состава Всемирной торговой организации (ВТО) Россия не рассматривает, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Выступая на ПМЭФ, он отметил, что исключить Россию из ВТО легально невозможно.

По словам дипломата, вступление Росси в ВТО – осознанный шаг, при котором учитывались выгоды от статуса члена ВТО.

"Легально, процедурно нет. В нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным", – сказал Панкин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.