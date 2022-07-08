Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД стран "большой двадцатки"

Встреча пройдет на фоне серьезной напряженности в мире – впервые с начала специальной военной операции России на Украине вместе соберутся представители России, стран Запада и тех государств, которые поддержали Москву.

Изначально ряд западных стран, в первую очередь США и Канада, предлагали исключить Россию из "большой двадцатки", но другие государства G20 не устроила такая постановка вопроса. Так, Индонезия как председатель подчеркнула, что стремится не допустить раскола "двадцатки" и объединить ее. Поэтому приглашение принять участие в саммите на Бали в ноябре 2022 года было направлено и президенту России Владимиру Путину.

В качестве компромисса Индонезия пригласила на саммит "двадцатки" в качестве гостя Украину, не входящую в состав G20, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров отметил: ему ничего неизвестно о попытках воспрепятствовать его участию во встрече G20.

По мнению Москвы, Россию исключить из "двадцатки" невозможно, так как данный формат возник консенсуальным путем. Что же касается G7, объединяющей страны Запада во главе с Соединенными Штатами, – теперь она не имеет никакого значения, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.