Жительница Челябинска осуждена за покушение на сожительницу экс-мужа

В Челябинске женщина попыталась убить сожительницу бывшего мужа, злоумышленницу осудили на 7 лет.

Установлено, что в октябре 2020 года 49-летняя женщина склонила своего знакомого к преступлению против сожительницы бывшего мужа за вознаграждение в размере 130 тысяч рублей. Мужчина должен был выплеснуть смесь кислот сожительнице в лицо. Исполнитель отказался совершать преступление и обратился в полицию.

Обвиняемую приговорили к 4 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год, с учетом имеющейся судимости за мошенничество с квартирами наказание назначено в виде 7 лет лишения свободы.