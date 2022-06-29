Литва и Норвегия заняли аморальную позицию

Москва 29 июня потребовала от Осло срочно пропустить российские грузы на Шпицберген. В российский МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России. Накануне стало известно, что Осло отклонил заявку Москвы с просьбой пропустить товары для поселений на полярном архипелаге. А завезти их туда могут только через единственный КПП на границе между двумя странами. Российские поселки сейчас фактически оказались на грани гуманитарной катастрофы.

20 тонн важнейшего груза – запчасти и оборудование для бесперебойной работы треста "Арктикуголь", но еще более необходимые – продукты питания и медикаменты для проживающих в Баренцбурге 500 россиян.

"Речь идет о двух контейнерах, 20 тонн грузов всего в них. Из них 7 тонн продуктов питания, остальное – это разного рода техническая продукция, например, коленчатые валы и винты для баржи "Пирамида", которую трест здесь эксплуатирует. Баржа стоит на приколе, пока запчасти не пришли, и не может выполнять задачи, необходимые для поддержания деятельности российских поселков", – пояснил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

Жизненно необходимый груз на Шпицберген не может попасть уже почти как два месяца, ожидая возможности в российском пункте пропуска "Борисоглебск". Невзирая на более ранние обещания норвежских властей не распространять санкции на Шпицберген, по факту с 30 апреля страна ввела полный запрет на любые перевозки через свою сухопутную территорию любых товаров российскими автоперевозчиками, и назначение этих товаров роли не играет. Заявку от одного из автоперевозчиков, застрявших на границе, норвежский МИД категорично отклонил. А на официальное письмо с просьбой о разблокировке доступа грузов на Шпицберген, отправленное российским посольством в Осло по просьбе треста "Арктикуголь", королевское дипведомство не дало ответа по сей день.

"До сих пор мы не получили официального ответа на ноту посольства и письмо треста "Арктикуголь". По-прежнему его ждем. Хотя шансы, конечно, что это будет позитивный ответ, очень уж невелики. Тем не менее могу сказать, что трест "Арктикуголь" сейчас прорабатывает варианты все-таки транспортировки этих застрявших контейнеров норвежскими автомобильными предприятиями", – рассказал Сергей Гущин.

Шпицберген географически, климатически и даже логистически отрезан от окружающего мира. Доставка грузов туда – процесс сложный. Раньше необходимые товары и запчасти в российские поселки архипелага перевозились сначала грузовиками из Мурманска в норвежский Тромсё и затем уже оттуда по морю их доставляли контейнеровозы. Альтернативные способы доставки есть: например, из порта Мурманска напрямик в Баренцбург. Но этот путь, как объясняют в генконсульстве РФ на Шпицбергене, самый дорогостоящий и малоэффективный при подготовке к зиме.

Консультации между российскими и норвежскими дипломатами продолжаются, но ни о какой конкретике речи, увы, пока не идет. Шпицберген – суверенная территория королевства, однако Норвегия, как известно, подписала Парижский договор 1920 года. Он дает королевству суверенитет над архипелагом, но предельно жестко прописывает обязанности государства по обеспечению равных условий для доступа на архипелаг для осуществления там трудовой деятельности любых третьих государств, ставших участниками договора.

"Единственная прямая, никак не интерпретируемая обязанность Норвегии по договору – это обеспечивать беспрепятственный транзит любых грузов из стран участниц Парижского договора на архипелаг. И то, что сейчас этого не происходит, на мой взгляд, является грубейшим нарушением Парижского договора, если брать юридическую сторону, ну и просто-напросто аморальным с точки зрения возможных последствий", – возмущенно заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Подобную аморальную позицию заняла и Литва, введя запрет перевозить по своей территории товары на автотранспорте российских перевозчиков, что, по сути, вылилось в транспортную блокаду Калининграда. Однако Норвегия, в отличие от Литвы, не член ЕС и покорно следовать решениям Брюсселя об антироссийских санкциях была не обязана. Но, видимо, гонка за трендом, как часто бывает в Европе, оказалась важнее здравого смысла.