Шпицберген: Норвегия не решилась нарушать международное право

Норвегия пропустила два контейнера с продовольствием для жителей Шпицбергена. Первыми об этом сообщили дипломаты Осло.

"Два контейнера с припасами для Баренцбурга сейчас находятся на пути на норвежском корабле из Тромсё в Лонгйир", – заявил пресс-секретарь МИД Норвегии.

А вот дальше начались детали. Грузы сейчас находятся на пути к архипелагу, и везут их – что важно – норвежские перевозчики. Российским судам хода нет. Генеральный консул Сергей Гущин в эфире нашего канала называет это не иначе как обходным маневром: "Эта возможность лежала на поверхности, и все эти дни был плотный контакт между министерством иностранных дел России и Норвегии, и вот ситуация решилась. Обходной маневр найден, норвежских перевозчиков никто задерживать не может".

Иными словами, норвежцы сами предложили тот самый маневр в обход своих же санкций. Напомним, официальная Норвегия отказалась пропускать российские грузы из-за очередного пакета европейских ограничений. Тем самым, жители Шпицбергена оказались отрезаны от снабжения. Ситуация не успела стать критичной, но в той или иной степени каждый житель Баренцбурга ощутил на себе карательную политику ЕС.

Зинаида Попова, житель Баренцбурга: "Чего-то не было – кондитерских изделий… От мужчин я слышала, что масло нужно поменять, кому-то двигатель. Знаю, там с морским движением не совсем нормально, с нашим местным движением".

Причем генеральное консульство нашей страны и МИД Норвегии заявляют, что такие поставки – результат диалога между ведомствами. И недавнее предупреждение о денонсации договора о Шпицбергене здесь ни при чем. Накануне российские парламентарии предложили Норвегии освежить в памяти текст документа о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В нем как раз и говорится о том, что несмотря на суверенитет Норвегии, государствам – участникам договора предоставляется равное право использовать в том числе и территориальные воды близ архипелага.

"Она не допускает Россию на свою территорию. Она вносит определенные изменения в саму логистику доставки грузов. Этот вопрос может замедлиться в плане доставки этого груза, раньше все было по графику", – говорит Валерий Журавель, руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН.

То есть то, что поставляют, в какие сроки, в каких объемах, и что именно – также во власти норвежских перевозчиков. Но в краткосрочной перспективе главное другое. Сам факт – что поставка в пути.

Сергей Гущин, генеральный консул России на Шпицбергене: "Сейчас, я надеюсь, придет застрявший контейнер с семью тоннами продуктов, так что вполне стабильная ситуация в плане продовольствия и технических деталей. Потому что с одним из контейнеров, который придет 8 июля, идет оборудование для шахты и для башни".

Если поставки в какой-то узкой форме допустили, и это решение никак не связано с риском выхода России из договора с Норвегией, то нужно учитывать, что вопрос денонсации никто не снимал с повестки. И сейчас его рассматривают в Госдуме. И тогда будет ясно, от чего зависит Шпицберген, от шторма в море или от настроения чиновников Осло.