Украина получит от Великобритании военную помощь еще на миллиард фунтов

Великобритания обязалась снабдить Украину современными системами ПВО, беспилотниками и новым оборудованием для радиоэлектронной борьбы. Как пишет газета Evening Standard, дополнительные вооружения и "жизненно важное снаряжение" на миллиард фунтов стерлингов должны укрепить оборону Украины.

Всего в 2022 году Лондон окажет Киеву военную помощь на 3,8 миллиардов фунтов стерлингов.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал страны НАТО помогать Украине даже в ущерб собственной безопасности.

Рютте не назвал членов альянса, которые до сих пор отказываются снабжать Украину тяжелыми вооружениями, но отметил, что "важно, чтобы все страны, у которых все еще есть что-то на полке, доставляли это".

Украина должна получать достаточно тяжелого вооружения, сказал Рютте.

Новые инициативы по снабжению киевского режима оружием были согласованы на саммите НАТО в Мадриде, пишет "Интерфакс".