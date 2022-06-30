Британцы обнаружили дыру в антироссийской санкционной стратегии

Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента 30 июня опубликовал доклад, в котором отмечается, что правительство Соединенного королевства не располагает продуманной санкционной стратегией в отношении России.

В частности, в нем говорится о том, что ограничения в отношении связанных с Россией конкретных лиц могли следовать "за решениями союзников" Британии.

Кроме того, парламентарии "не нашли доказательств того, что у правительства был четкий план, в отношении кого конкретно и каким образом будут вводиться санкции".

Указывается в этом докладе и на нехватку в британском кабмине опытных кадров, которые способны "гарантировать эффективное воплощение в жизнь вводимых рестрикций – в том числе, в части отслеживания подлежащих заморозке активов".

В связи с этим комитет рекомендовал расширить кадровый состав санкционного подразделения Foreign Office и повысить квалификацию его сотрудников в области разработки и реализации соответствующих стратегий, передает ТАСС.