Скандал с женой: Порошенко замечен в самом дорогом британском отеле

В центре Лондона, в роскошном отеле, где самый дешевый номер стоит в сутки 1300 евро, журналистка украинского телеканала ТСН встретила во время завтрака семью экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Всех, кроме старшего сына", – сообщила она в своем телерепортаже.

Однако в Лондоне оказался младший сын политика, которому 21 год. У украинских СМИ возник резонный вопрос: как он оказался за границей, ведь на Украине объявлена всеобщая мобилизация и действует запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста.

Как оказалось, перед съемками у журналистки произошел конфликт с супругой Порошенко Мариной, которая заметно занервничала, когда увидела, что ее снимают.

Она попыталась забрать у журналистки телефон, сломав ей при этом ноготь.

Экс-президент Украины попытался нивелировать скандал: отвел корреспондента в сторону и ответил на вопросы о цели его поездки в Лондон, передает РИА Новости.

Порошенко рассказал, что приехал в Лондон всего на несколько часов, "чтобы забрать машины", а в отеле он "работает".

Ранее сообщалось, что ВСУ получали внедорожники от организаций, связанных с бывшим украинским президентом.