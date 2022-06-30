"Проживем и без них", – сказал Медведев о Западе и его марионетках

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев надеется на то, что у бывших западных партнеров хватит храбрости признать свои стратегические просчеты и покаяться в собственной глупости. Об этом государственный деятель сообщил на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

По словам Медведева, стратегические просчеты Запада затронули более 1,5 миллиарда человек. Это спровоцировало всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности.

Экс-партнерам из-за рубежа стоит отринуть порочную практику дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни, подчеркнул Медведев. Если этого не произойдет, то России удастся прожить и без западных партнеров, отметил государственный деятель. Замруководителя Совбеза указал на то, что на сегодня мир не сводится к границам Запада.

Высказался Дмитрий Медведев и о построении справедливого миропорядка. По словам политика, его способен обеспечить только открытый диалог между равными публичными субъектами. Фундаментом для подлинного компромисса и согласия, подчеркнул государственный деятель, может послужить только воля суверенных и независимых сторон конфликта. "Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал", — заявил Медведев.

Ранее участников X Петербургского международного юридического форума поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства высказался о международном праве и формировании многополярной системы.