Медведев: Запад завидует России и опасается ее

Коллективный Запад постоянно и неизменно наводит курс на ограничение развития России, в чем-то завидуя ей, а в чем-то – опасаясь. Об этом на встрече с ветеранами в воскресенье заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По мнению политика, представители западных стран только говорят "ритуальные слова" про эпизоды общности РФ и Запада, но "это ничего не значит".

"Ограничение развития России – концептуальная задача, не меняющаяся от года к году и переходящая от одного правительства к другому", – отметил Медведев.

В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны, Медведев подчеркнул, что мы должны воспринимать мир таким, как он есть​​​.

"Наша страна не может понравиться всем государствам. А попытки понравиться абсолютному большинству стран, как правило, заканчиваются для государств плачевно – они утрачивают суверенитет, становясь чьими-то сателлитами", – сказал он.

Медведев отметил, что "Россия на протяжении очень длительного периода была абсолютно самодостаточной, как бы она ни называлась, и не была ничьим сателлитом".