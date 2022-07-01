Медведев: в обозримом будущем надо рассчитывать только на свои силы

В ближайшее время западные страны не снимут санкции, поэтому России нужно рассчитывать только на свои силы. С таким заявлением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в МФТИ. Совещание было посвящено подготовке мер для обеспечения технологического суверенитета отечественной сферы исследований и разработок.

"Эта самая блокада, эти санкции, как угодно можно называть, они не будут это снимать в обозримой перспективе​​​. То есть мы можем в ближайшие обозримые периоды рассчитывать только на свои силы, – отметил Медведев. – В этом есть очень большой вызов и масса минусов, но есть и, наверное, определенные плюсы".

Медведев признал, что Россия сильно зависит от импортных поставок в сфере научного приборостроения. Поэтому, по его мнению, сейчас необходимо сделать все возможное для замены импортного оборудования на отечественные аналоги. Это должны быть оригинальные разработки, подчеркнул зампред Совбеза. По словам Медведева, у России есть потенциал в этой сфере, основная проблема заключается в создании серийных образцов.

"Это довольно сложная задача. Нам нужно оценить потребности российских организаций в таком оборудовании и работать с учетом этих вопросов", – указал Медведев.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Она началась после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик от киевского режима. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирного населения Донбасса от преступных действий со стороны украинских властей.