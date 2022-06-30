Джонсон в женской одежде и британский радужный флаг

В соцсетях появился юмористический плакат с изображением британского премьера Бориса Джонсона в женской одежде. Его разместили, в частности, в Telegram-канале Sputnik Беларусь.

Сообщается, что он появился на доме по соседству с посольством Великобритании в Москве. Журналисты поинтересовались в диппредставительстве Соединенного королевства, видели ли его сотрудники посольства.

Там ответили, что видели, а в ответ пригласили посмотреть на радужный флаг, который британские дипломаты вывесили на здании своего посольства, передает РИА Новости.

Плакат Джонсона в женском платье с фразой на английском: "Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой", видимо, появился после слов британского премьера о президенте России.

Ранее он заявил, что Владимир Путин не стал бы начинать спецоперацию на Украине, "если был бы женщиной".

Представитель Кремля Дмитрий Песков с иронией прокомментировал это заявление, предположив, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", как Джонсон.

Накануне вечером Владимир Путин на пресс-коференции по итогам Каспийского саммита прокомментировал слова британского премьера о женщине и войне. Президент России напомнил Джонсону, что экс-премьер Британии Маргарет Тэтчер начала военные действия за Фолклендские острова.