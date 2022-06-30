Песков не в курсе насчет задержания Мау и послания Зеленского

Кремль пока не обладает информацией о задержании ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

30 июня стало известно, что Мау предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у ректора РАНХиГС.

Представитель Кремля также не знает, привез ли президент Индонезии Джоко Видоду российскому лидеру послание от Владимира Зеленского. Дмитрий Песков предложил дождаться окончания переговоров, сообщает РИА Новости.

Тем временем в ходе пресс-конференции Видоду рассказал, что передал Путину послание от Зеленского.

Накануне Видодо был с визитов в Киеве, где встретился с украинским президентом. Как сообщило агентство Reuters, президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину.