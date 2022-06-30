Суд отправил Мау под домашний арест

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отправлен под домашний арест. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

Под домашним арестом Мау придется пробыть пока до 7 августа. Адвокат ректора сообщил "Интерфакс", что решение суда будет обжаловано.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау попросил суд избрать ему меру пресечения в виде залога в 21 миллион рублей. В четверг во время заседания Тверского суда Москвы Мау пояснил, что собирался выехать в Турцию 2 июля на лечение, а не с целью скрыться от следствия.

"Я не участвовал в хищении бюджетных средств, кроме того, это произошло в 2017-2018 годах. Я знаю о деле с момента его возникновения, неоднократно выезжал за рубеж", – заявил ректор РАНХиГС.

Ранее следователь попросил суд поместить Владимира Мау под домашний арест.

Мау подозревается в хищении денежных средств вуза. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя замминистра просвещения Марины Раковой.

Мау занимает пост ректора РАНХиГС с 2010 года, пишет РИА Новости.