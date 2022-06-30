Президент Индонезии готов стать посредником между РФ и Украиной

События вокруг Украины, а также ситуация на мировом продовольственном рынке стали темами переговоров президентов России и Индонезии 30 июня. Владимир Путин принял Джоко Видодо в Кремле и обсудил с ним не только двусторонние отношения, но и сложности с вывозом украинского зерна, а также экспорт российских удобрений, торговля которыми затруднена из-за западных санкций. Какие решения сложившихся проблем видят президенты России и Индонезии?

Видодо прибыл в Россию не только как президент Индонезии, но и как лидер страны, председательствующей в этом году в "Большой двадцатке", где по-разному видят решение конфликта на Украине. Одни думают, что, накачав Украину оружием и выпуская все новые пакеты санкций, заставят Россию отступить. Другие выступают за разумный диалог, с учетом интересов всех сторон.

И главное – против изоляции Москвы, которая в современном мире, пожалуй, и невозможна. Девять стран "двадцатки" придерживаются такой позиции, в том числе Индонезия, лидера которой Владимир Путин встречал в своем представительском кабинете. После рукопожатия российский президент пригласил коллегу к разговору за небольшим столом возле камина.

Путин отметил отличные тенденции, которые прослеживаются во взаимной торговле: 42% роста товарооборота в прошлом году, в этом – еще больше. У Москвы добрые отношения с Джакартой, говорит президент России, много направлений сотрудничества. И все же разговор постоянно возвращается к ключевым проблемам международной безопасности.

"Мы с вами по телефону разговаривали, и вы проявляли озабоченность и интерес к вопросам урегулирования, связанным с кризисом на Украине и на Донбассе. И, конечно, я подробно вас проинформирую обо всем, что там происходит, и о нашем видении", – обещает Владимир Путин.

Индонезию, в свою очередь, очень волнует вопрос поставок необходимого ей зерна.

"Усилия по восстановлению мировых цепочек поставок невозможны без интеграции российских поставок продовольствия и удобрений и украинских поставок зерна. В связи с этим надеюсь, что Россия не продлит запрет на экспорт зерна, в том числе пшеницы", – говорит Джоко Видодо.

"В прошлом году Россия поставила на внешний рынок свыше 40 миллионов тонн зерновых. В этом году готовы будем поставлять примерно 50 миллионов тонн. Что касается пшеницы, Россия надежно удерживает первое место по поставкам этого продукта на мировой рынок. В последнее время активно дискутируется вопрос, связанный с вывозом украинского зерна. По данным Минсельхоза Соединенных Штатов, это 6 миллионов тонн пшеницы, по нашим данным, где-то 5 миллионов тонн. Если иметь в виду объем производства в мире в 800 миллионов тонн, то мы понимаем: это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия – 0,5%. Тем не менее, наверное, и это важно. И мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном. Мы гарантируем обеспечение безопасности", – заявляет президент РФ.

К тому, же напомнил Путин, есть другие возможности вывоза: через Румынию, по Дунаю и затем по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря.

Еще одна важная тема для Индонезии, где аграрный сектор занимает в экономике большое место, импорт российских удобрений. Казалось бы, Россия не вводит квоты на их экспорт, продукт не подпадает под санкции, но проблемы Запад все же сумел создать и в первую очередь себе.

"Под санкции поставили владельцев наших компаний, которые производят удобрения, и даже членов их семей. Это затрудняет заключение контрактов. Осложнили финансовые операции. Ввели санкции по страховке грузов. То есть формально не ввели санкции против некоторых продуктов, а создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало значительно сложнее. Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали сгребать с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары, резко пошли вверх цены на продовольствие. Например, раньше Соединенные Штаты поставляли на мировой рынок продовольствия больше, чем покупали. Теперь они на 17 миллиардов долларов покупают больше, чем продают. Денег напечатали, раздали, и за эти доллары покупают продовольствие", – отметил российский лидер.

В итоге цены взлетели, и сказалось это прежде всего на развивающихся странах, к которым относится и Индонезия. В свое время Россия очень помогла становлению индонезийской государственности, которая возникла как таковая лишь в 1945 году. Многое было построено руками советских инженеров: стадионы госпитали, которые работают до сих пор. И сейчас Москва готова участвовать в различных проектах внутри этой страны. К примеру, РЖД может принять участие в переносе столицы из перенаселенной Джакарты на остров Калимантан.

Лидеры около часа общались за закрытыми дверями, после чего выступили с заявлением для прессы. Видодо упомянул о своем вчерашнем визите в Киев.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами. В этом контексте я посетил Киев и сейчас в Москве", – рассказывает Видодо.

В чем суть послания, президент Индонезии не уточнил. На саммит G20, который в ноябре пройдет на острове Бали, Россия уже получила официальное приглашение. США и другие страны Запада пытались давить на Джакарту, но получили ответ, что решение принято и обратной силы не имеет.

"Да, мы имеем приглашение. Россия продолжает быть участником G20. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно, невозможно. Наверное, это так же невозможно, как сейчас говорить, что вот этот "золотой миллиард", та же "семерка", там даже до миллиарда не дотягивает, около 700 миллионов населения "семерки", может решать мировые глобальные проблемы в экономике. Это совершенно невозможно, потому что большая часть мирового ВВП производится за границами этого "золотого миллиарда", – отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А это мы решим. И президент примет решение опять же исходя из того, что мы должны делать так, как нам удобнее, и как нам выгоднее", – поясняет Песков.

России и Индонезии и другим странам, которые демонстрируют трезвое мышление, выгодно, чтобы цепочки поставок продовольствия, энергоносителей и других продуктов, от которых зависит благополучие миллиардов людей, не прерывались.

"Готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", – заверяет Владимир Путин.

В ходе встречи лидеры обсуждали и гуманитарные вопросы: смягчение антиковидных мер и безвизовый режим будут способствовать возобновлению туристического обмена.