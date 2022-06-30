Обмен пленными по формуле "144 на 144" организовали и провели согласно прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Среди освобожденных много раненых бойцов. Но главое – сейчас все они уже в безопасности.

Такой долгожданный звонок маме. И родной голос в трубке. Самое страшное позади. Свидетельства тех, кому удалось пережить плен. Многих из них, уже безоружных, хотели сразу расстрелять.

Они говорят спокойно, как будто даже без эмоций. Знают, теперь они в безопасности. Среди тех, кого удалось освободить – в основном раненые и тяжелораненые бойцы. Вся необходимая помощь им уже оказывается.

Чем дальше от линии фронта, тем спокойнее. В Мариуполе вовсю идет разминирование. Водораспределительную станцию города украинские военные превратили в склад боеприпасов. Повсюду снаряды и мины. Как только на станции отработают саперы, станет проще с питьевой водой. А пока люди приходят за гуманитарной помощью.

Полевая кухня работает с девяти утра до пяти вечера, в очереди нужно провести около получаса. Сегодня в меню каша гречневая с тушеным мясом, хлеб и сладкий чай.

В уцелевших квартирах нет ни воды, ни света, ни газа. Некоторые встают в очередь за едой не один раз, чтобы накормить и тех, кто прийти не может.

На улицах Мариуполя стало больше машин и пешеходов. Работает общественный транспорт. Открываются точки общепита.

Помощь доставлена и в республиканские больницы. Полностью укомплектованный автомобиль скорой помощи с портативным аппаратом ИВЛ, электрокардиограф, кислородные баллоны, самое необходимое современное оборудование.

Легендарный доктор Эмиль Фисталь. Хирург с мировым именем. Его с почестями приняли бы в любой стране мира, а он остался в родном Донецке, как и сотни тысяч тех, кто ежедневно страдают от артиллерийских обстрелов со стороны украинских военных и надеются, что скоро все закончится.