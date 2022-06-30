У России много единомышленников, но им страшно сказать это вслух

У России в мире очень много единомышленников, которые думают так же, как она, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух, заявил президент Владимир Путин.

"Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных, импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире", – сказал российский лидер, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки по случаю столетия отечественной нелегальной разведки. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Эти единомышленники, по словам Путина, есть среди людей, стран и народов, и они хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности.

Глава государства заявил также, что коллективный Запад загнал себя в ловушку. И произошло это из-за отсутствия анализа ситуации в мире и ослабления своего влияния.

Путин также озвучил одну из главных задач СВР – это получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций.