Корнилов: украинский посол в Германии – поразительное существо

Политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал Степана Бандеру борцом за свободу.

"Мельник – поразительное существо. Он неоднократно восхищался Бандерой, возлагал венки на его могилу", – рассказал эксперт.

Он отметил, что Бандера лично и не один раз выступал с призывами антисемитского и ксенофобского характера, отнеся к врагам Украины и евреев, и поляков, и русских.

"Мельник – это нацистская тварь", – добавил ведущий программы Владимир Соловьев.

Корнилов также пояснил, что сейчас на Украине воспевают Бандеру и его сподвижников, их доводят до ранга героев. "Это преступление, это проявление нацизма", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, политический обозреватель обратил внимание, что Россия начала спецоперацию на Украине для защиты своих национальных интересов. "В связи с тем, что создавалась угроза для России на этом проекте – Украине", – заключил Корнилов.