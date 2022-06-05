Жители Германии потребовали отставки Мельника

Пользователи Twitter из Германии подвергли критике посла Украины в ФРГ Андрея Мельника и потребовали его отставки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее дипломат назвал позором, который войдет в историю, отказ правительства Германии поставить киевскому режиму танки Leopard-1 и БМП Marder, а также циничным решение не отправлять "даже старые танки".

Немцы припомнили Мельнику его неоднократные нападки на правительство и отдельных политиков, в том числе канцлера Олафа Шольца, несмотря на оказываемую многомиллиардную помощь Украине, и потребовали, чтобы он немедленно покинул страну, которую "так презирает и ненавидит".

Напомним, ранее посол называл Шольца "обиженной ливерной колбасой" за нежелание канцлера посещать Киев, а также высмеивал скорость поставок Украине немецкого вооружения, публикуя фотографию улитки с патроном.