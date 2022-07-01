Бастрыкин призвал убрать телешоу, десоциализирующие молодежь

По мнению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в России необходимо принять дополнительные меры для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию.

Для этого на федеральных каналах нужно ограничить показ сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, рассказал он РИА Новости в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Также Бастрыкин предложил убрать из эфира ток-шоу и реалити-шоу, которые десоциализируют молодежь и пропагандируют деструктивное поведение.

Ранее сообщалось о планах создать в России новое всероссийское движение детей и молодежи "Большая перемена".