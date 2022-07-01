Тема:

Хоккей в России и в мире 27 минут назад

01 июля 2022 17:22

Сенатор – о словах Ниинисте про Путина: трус не играет в хоккей

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала высказывание президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что тот больше не хотел бы проводить совместную игру в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. В ответ на это она парировала ему известной советской песней.

"В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. Чудесная песня Александры Пахмутовой на слова Александра Добронравова обрела особую актуальность после заявления президента Финляндии, отказавшегося играть в хоккей с Владимиром Путиным", – приводит ее слова агентство РИА Новости.

Напомним, что ранее на словесный выпад финского президента ответил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что и без лидера Финляндии президенту России есть, с кем поиграть в хоккей.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество спорт политика Владимир Путин хоккей новости

Ранее по теме