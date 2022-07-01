В Верховной раде празднуют победу: Киев выиграл битву за борщ

Украинские власти больше года добивались этого решения, а в последнее время буквально кричали о том, что борщ нуждается в немедленной защите. Разумеется, от России.

Теперь блюдо, по их мнению, вне опасности. Чего не скажешь об украинских гражданах, многим из которых не хватает даже самых необходимых продуктов.

"Я так давно не видела хлеба. Я сама пекла, но сейчас у меня нет муки", – рассказывает жительница Лисичанска.

Украинская армия несколько месяцев "кормила" Лисичанск бомбами и снарядами. Напоследок волонтеры раздают жителям пайки: буханка хлеба и литр подсолнечного масла – все, что может сделать киевская власть перед тем, как оставить разоренный город.

"О, хлеб, – восклицает прячущийся от обстрелов в погребе муж Светланы. – Мы не получали пенсию уже пять месяцев. Зеленский нам не платит. Картошку последнюю доедаем".

Местные жители выпроваживают отступающие отряды ВСУ комсомольскими песнями. Британские журналисты из Sky News, случайно услышав советский мотив, искренне удивятся: "Прощай, края родные. Звезда победы нам свети".

Правда о событиях в Донбассе все чаще стала пробиваться в западные СМИ. Из разговоров с людьми репортеры понимают: здесь ждут избавления от киевского режима. И вопреки запретам, говорят по-русски. Пророссийски настроенных в разы больше, чем свидомых патриотов Украины.

"Кого вы обвиняете во всем этом?" – интересуется английский репортер.

"Украинцы, это они начали это, никто другой... Россия хочет помочь Украине", – уверенно отвечают ему местные жители.

На фронте украинцы терпят поражение, а в Верховной раде празднуют победу. Киев уже неделю отмечает предоставленный стране статус кандидата в члены Евросоюза. В зал заседаний вносят флаг ЕС. Аплодисменты не смолкают ровно 1 минуту 37 секунд.

Глава Еврокомиссии в этот торжественный момент вытягивается по стойке смирно. Урсула фон дер Ляйен по видеосвязи из Брюсселя рассказывает украинцам, как им жить дальше. И дает инструкции по проведению реформ.

"Мы днями и ночами работали, чтобы вам помочь, – уверяет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Европа будет стоять за Украину столько, сколько потребуется, пока вы не победите. Несколько дней назад, в день празднования украинской конституции, президент Зеленский сказал, что ваша победа уже близко.

Украинский президент Владимир Зеленский каждый раз предрекает скорейшую победу, которая грезится ему на горизонте. Принятие в кандидаты ЕС, пусть даже из жалости к воюющей стране, это уже перемога.

"Сегодня я хочу поблагодарить каждый европейский народ. И каждого лидера, которые выступили за кандидатства нашей страны", – аплодирует сам себе Зеленский.

Пока Зеленский благодарит западных партнеров, украинский посол в Германии разжигает новый скандал. Мельник, обозвавший немецкого канцлера "обиженной ливерной колбасой", теперь и дружественную Польшу обидел. Степана Бандеру он публично назвал "борцом за свободу".

"Вы сказали, что восхищаетесь Бандерой. С какого момента вы почитаете Степану Бандеру?" – спрашивает главный редактор интернет-канала Тило Юнг.

"Я не говорил, что восхищаюсь им", – отвечает посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Говорили, много раз. Вы ведь не отрицаете, что Бандера был антисемитом? Его люди причастны к смерти более чем 80 тысяч евреев", – напоминает забывчивому дипломату репортер.

"Бандера в этом не участвовал", – отрезает Мельник.

"Но это были его войска. Это сделали его люди", – настаивает журналист.

"Он не был осужден", – отмечает с порога украинский дипломат факты.

"Он приказал убить 100 тысяч мирных жителей", – продолжает Тило Юнг.

"Он не отдавал приказ об уничтожении евреев. Я настаиваю на этом", – упорствует Андрей Мельник.

"Были листовки, когда немцы вошли во Львов: "Люди! Вы должны знать: москали, поляки, венгры и евреи — наши враги. Уничтожьте их! Вы должны это знать. Ваш фюрер Степан Бандера", – апеллирует к истории Второй мировой войны Юнг.

"Что за листовки? Это что такое?" – недоумевает Мельник.

"Бандеровцы братались с немцами. Это совершенно очевидно!" – поясняет украинскому послу Юнг.

"Я не буду говорить тебе сегодня, что я дистанцируюсь от этого", – отрезает Андрей Мельник.

На это интервью последовала взрывная реакция.

В Польше 11 июля отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. И высказывание дипломата, если можно его так назвать, ранило поляков в самое сердце. Министр иностранных дел Польши, конечно, позвонил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.

"У меня был разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины в связи с искаженными историческими высказываниями их посла в Германии. Я благодарен министру Кулебе за быстрое публичное вмешательство в это дело", – написал в Twitter глава МИД Польши Збигнев Рау.

МИД Украины открестился: Мельник высказал личную точку зрения. Официальный Киев, где национализм – государственная идеология, а Бандера – национальный герой, с позицией своего дипломата не согласен. Нельзя ругаться с Польшей.

Варшава поставляет оружие, поддерживает финансами. Польша приняла больше четырех миллионов украинских беженцев. И теперь не знает, как избавиться. Деньги на их содержание у Польши закончились. Переселенцам больше не будут платить пособие.

"Да, потому что у нас нет денег, европейских денег. И, конечно, если будет вторая волна, нам понадобится больше денег и центров приема беженцев, потому что нам негде будет этих беженцев разместить. Жилья для них нет", – констатирует мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

У Киева денег тоже нет. Украину поставили на счетчик. Экстренный кредит от МВФ в один миллиард четыреста миллионов долларов нужно отдать до первого сентября 2022 года. Но украинские чиновники заявили, что сейчас совершенно нечем платить. Они предлагают украсть чужие деньги, то есть российские, чтобы покрыть свои долги.

"Один из вариантов, который рассматривает Украина, включает использование замороженных активов России в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна", – отмечает агентство Bloomberg.

Долговая яма, в которую Европа посадила Украину, все глубже уходит под землю. Но вместо решения своих финансовых проблем, киевская власть устраивает шоу с флагом Евросоюза и выигрывает битву за борщ. ЮНЕСКО сегодня признала суп культурным наследием, которое нуждается в срочной защите.