Узбекский парламент одобрил введение ЧП в Каракалпакии

Каракалпакия является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В автономной республике проживают около 2 миллионов человек.

Ранее президент Узбекистана предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. В частности, из нее предлагалось исключить положения о том, что Каракалпакия является суверенной республикой в составе Узбекистана и может покинуть его путем референдума. Это вызвало недовольство части населения.

Власти утверждают, что протесты были инспирированы из-за рубежа. Организаторы беспорядков, которые пыталась захватить местные органы власти, уже задержаны. В регионе введен режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа.

Тем не менее, позднее в ходе поездки в Нукус Шавкат Мирзиёев зявил, что выступает за сохранение в конституции страны пункта о суверенитете автономной республики Каракалпакстан.