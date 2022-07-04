Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля

4 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдут переговоры о вступлении в альянс Швеции и Финляндии, заявили в пресс-службе военно-политического блока. НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию к вступлению в Альянс на саммите 29 июня.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после начала российской военной спецоперации на Украине. Однако Турция тормозила начало присоединения этих двух стран к Альянсу. В Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, на котором страны договорились усилить борьбу с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вступление в НАТО не обезопасит Швецию и Финляндию, наоборот, поставит их в список потенциальных целей.