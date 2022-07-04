Асфальт плавится под ногами: москвичам помогут вода и сиеста

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Понижение температуры и дожди ожидаются только в середине недели. А пока все городские службы работают в режиме повышенной готовности: поливают дороги и зеленые насаждения, следят за состоянием объектов электроснабжения, контролируют соблюдение требований пожарной безопасности, сообщает программа "Вести-Москва" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

+32 градуса. В такую погоду находиться на улице не просто жарко, а опасно для здоровья. Под палящим солнцем легко обгореть и получить тепловой удар. Врачи рекомендуют по возможности находиться в тени и пить больше воды – до трех литров в день.

Риск сердечных приступов и инсультов в жару возрастает. Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями в такую погоду вообще лучше не выходить на улицу. Остальным нужно соблюдать меры предосторожности.

"Если вы почувствовали себя нехорошо, самое важное – уйти от источника тепла в более прохладное место. И очень важно, что не должно быть при этом резкого перепада температуры, это не должно быть холодное помещение", – говорит врач общей практики Татьяна Баллирано.

На пляжах аншлаг с самого утра.

- Очень жарко, очень душно, но нам помогает речка – окунаемся, плаваем, и все прекрасно.

- Я устал от жары, и дома дышать нечем, окна постоянно открыты. Сюда прихожу и весь день на пляже провожу, постоянно приходится купаться.

Купаются в эти дни и где можно, и где нельзя. Городские фонтаны не исключение – ВДНХ, парк Музеон, Зарядье. Накануне двое молодых людей устроили прыжки с Москворецкого моста в центре города. Их тут же задержала полиция.

Зоозащитники обращаются ко всем владельцам животных: пушистые питомцы в такую погоду нуждаются в особом внимании. Надежда, к примеру, в плюс 30 устраивает своей собаке прохладную сиесту дома.

- Я мою пол, и на такой влажный пол она ложится, и ей комфортно, она засыпает.

В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ни ветерка. Асфальт плавится под ногами. При высоких температурах он становится мягким и скользким, это увеличивает риск дорожных происшествий. По статистике в такую погоду аварии случаются чаще. Водители в жару устают быстрее, теряют способность концентрироваться, затрудняются объективно оценивать ситуацию на дороге и запаздывают с реакцией. Накануне водитель на Новочеркасском бульваре не справился с управлением и вылетел с дороги прямо в пруд.

Жара и несоблюдение техники безопасности, возможно, стали причиной пожара в башне, строящейся возле комплекса "Москва-сити". Возгорание произошло на 55-м этаже здания, пожар потушили до приезда спецслужб.

В режиме повышенной готовности сейчас работают все городские службы. Усиленн контроль за электросетевыми объектами. Ежедневно в городе дежурят 550 бригад энергетиков. Особое внимание и системам вентиляции и охлаждения.

В жару сюда, как правило, стоит очередь, посетители часто называют этот аттракцион в парке "Зарядье" большим холодильником – температура в Ледяной пещере от минус 4 до минус 9 градусов. Охлаждаешься за секунду.

Поливают дороги, раздают бесплатно воду в метро – жаркий удар столица пока держит. С 6 июля столбик термометра начнет опускаться, обещают синоптики. Днем будет максимум 25 градусов.