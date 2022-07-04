Администрация Курска объяснила громкий звук в центре города

"Получили информацию от наших военных: шум был вызван преодолением самолетом сверхзвукового барьера", – сообщается в telegram-канале городской администрации.

Ранее жители города сообщили о громком хлопке, из-за которого сработали автомобильные сигнализации.

С 11 апреля в Курской области действует высокий – желтый – уровень террористической опасности. Регион граничит с Украиной, где проводится российская специальная военная операция. Он неоднократно подвергался обстрелам с украинской стороны.

Так, ранее 4 июля сообщалось, что в селе Поповка, граничащем с Украиной, произошел взрыв после того, как украинский беспилотник сбросил бомбу на домовладение. Хозяин дома получил небольшие ранения.