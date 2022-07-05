05 июля 2022 09:21

Курский губернатор сообщил подробности утреннего обстрела

Роман Старовойт добавил, что в нескольких населенных пунктах повреждены дома и нет электричества.

"В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы", – сообщил губернатор.

При этом он не исключил, что обстрелы могут повториться.

"Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени", – заключил Старовойт.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

происшествия обстрел Роман Старовойт новости Курская область ВСУ / Вооруженные силы Украины