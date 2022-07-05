Курский губернатор сообщил подробности утреннего обстрела

Роман Старовойт добавил, что в нескольких населенных пунктах повреждены дома и нет электричества.

"В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы", – сообщил губернатор.

При этом он не исключил, что обстрелы могут повториться.

"Однако угроза обстрела ещё не миновала, информация поступает в режиме реального времени", – заключил Старовойт.

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