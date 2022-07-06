Килинкаров: киевский режим ненавидит весь народ Украины

Киевский режим готов обстреливать любой город Украины. Такое мнение в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выразил общественный и политический деятель, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

"Раньше мне казалось, что они не любят только жителей Донбасса. Но все оказалось хуже – они ненавидят весь народ Украины. Они готовы бомбить Мелитополь, Херсон, любой украинский город", – заявил эксперт.

Он пояснил, что такое отношение Киева к регионам пошло со времен обсуждения на Украине федеративного устройства государства, при котором центр должен поделиться полномочиями и финансами.

Кроме того, Килинкаров считает, что Запад с Киевом создают лживую картину будущего, которого не будет у населения Украины. По словам политолога, западные страны дают много обещаний, но выполнять их не будут, потому что для этого киевский режим должен одержать победу над Россией, а этого не будет.

Эксперт привел в пример, что на Украину постоянно приезжают западные политики и обещают помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Но ничего до сих пор не сделано. "Им абсолютно наплевать на то, как будут жить люди", – подчеркнул политолог.

Помимо этого, Килинкаров обратил внимание на коррупцию в высших эшелонах власти Украины, а финансы зачастую расходуются неизвестно на что. При этом Киев должен заплатить большую сумму Западу за поставки вооружений.