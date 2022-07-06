Скандал в Великобритании: отставки министров продолжились

Британский министр по делам школ Робин Уолкер сообщил, что подал в отставку на фоне ухода нескольких глав ведомств из-за скандала, связанного с назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера.

В обращении к премьеру Джонсону, размещенном в соцсети, он написал о своем разочаровании, связанном с тем, что "замечательная партия", за которую он выступал всю свою взрослую жизнь, "отклонилась от своей основной миссии из-за неослабевающего фокуса на вопросах руководящих позиций".

По его словам, ошибки последних месяцев "затмили великие достижения" правительства Джонсона.

"В здравом уме я не могу продолжать трудиться в вашем правительстве", – написал Уолкер.

На днях из-за недоверия к премьеру Джонсону и несогласия с его методами руководства объявили о том, что уходят в отставку, главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид, а также некоторые другие чиновники, в том числе британский министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, бывший замглавы МИД Британии Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов Лондона. Некоторые политики заявили, что премьер Джонсон назначил Пинчера на должность замкоординатора парламентской фракции консерваторов, несмотря на то, что знал о небезупречном прошлом своего протеже.