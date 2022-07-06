Еще пятеро министров ушли в отставку и позвали Джонсона с собой

В среду министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан опубликовали письмо, в котором отказались от своих постов. При этом они рекомендовали премьер-министру Борису Джонсону поступить также.

"По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", – сказано в сообщении, размещенном в Twitter​​ в среду​.

Правительственный кризис в Соединённом королевстве начался после скандала, который устроил бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер в ночном клубе.

Джонсон извинился за своего ставленника и признал, что ошибся с выбором, пишет РИА Новости.