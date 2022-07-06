Джонсон отказался уходить

Группа британских министров приехала на встречу с главой правительства на Даунинг-стрит, 10 вечером 6 июля. Они хотели убедить Джонсона уйти на фоне нового скандала и последовавших за ним отставок членов кабинета.

Однако премьер ответил министрам, что они должны поддержать его и продолжать работать для достижения экономического роста в стране.

В противном случае, предупредил Джонсон, им придется столкнуться с "хаосом борьбы за лидерство" в Консервативной партии и давлением оппозиции. Последняя будет добиваться проведения внеочередных парламентских выборов, пишет ТАСС.

Одним из первых в отставку ушел глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид. Он объяснил в парламенте, что команда Джонсона обманула его в ситуации с вечеринками в премьерской резиденции во время действия ковидных ограничений. После Джавида об отставке объявили еще несколько министров.