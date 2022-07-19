Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству Джонсона

Британской оппозиции, инициировавшей вотум о доверии консервативному правительству Бориса Джонсона, не удалось добиться досрочных выборов.

В понедельник в ходе голосования о сохранении доверия правительству заявили 349 депутатов, а о его отсутствии – 238.

Лидирующая сейчас в опросах Лейбористская партия и другие оппозиционные силы настаивали, что после череды скандалов, которые привели к отставке премьер-министра Бориса Джонсона, Консервативная партия дискредитировала себя и больше не может руководить страной, а сам глава правительства должен покинуть должность немедленно, не дожидаясь избрания нового лидера тори, который будет избран 5 сентября, сообщает РИА Новости.

7 июля после того, как британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство.

Имя нового главы правящей партии станет известно 5 сентября. Кандидатов на пост премьер-министра сейчас осталось четверо. После очередного тура голосования из гонки выбыл Том Тугендхат, глава международного комитета палаты общин. До конца недели вылетят еще двое. Сейчас с большим отрывом лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак, следом идёт замминистра торговли Пенни Мордонт, замыкает тройку лидеров – министр иностранных дел Лиз Трасс. При этом дебаты показали, что у кандидатов нет единства по ключевым вопросам, и многие консерваторы считают, что словесные баталии вредят правящей партии.